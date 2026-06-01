Enseignement supérieur : L’IGE Boubacar Camara prend les rênes

Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a confirmé la nomination officielle de M. Boubacar Camara au poste de ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ce haut fonctionnaire émérite et inspecteur général d'État (IGE) quitte ainsi le Secrétariat général du Gouvernement pour prendre la tête d'un département ministériel particulièrement stratégique et exposé.





Sa désignation s'inscrit au cœur du nouveau gouvernement de mission de 30 membres dévoilé ce lundi soir par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. Connu pour sa rigueur académique et son parcours d'élite administrative, le nouveau ministre aura la lourde tâche de stabiliser l'espace universitaire sénégalais et d'insuffler une nouvelle dynamique à la recherche scientifique nationale.





En prenant les rênes des universités et des centres de recherche du pays, cet avocat et docteur en droit hérite de dossiers hautement sensibles. M. Boubacar Camara devra répondre rapidement aux urgences liées aux infrastructures d'accueil des étudiants, à la modernisation des programmes pédagogiques et à la valorisation de l'innovation technologique au Sénégal.





Choisi par le président Bassirou Diomaye Faye pour son profil de technocrate rigoureux et sa maîtrise des rouages publics, sa mission sera d'aligner le secteur académique sur les ambitions de souveraineté et d'employabilité portées par le programme « Diomaye Président ».





BC/NDARINFO



