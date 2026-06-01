Mouhamadou Bamba Cissé : Ses premiers mots après son départ





Quelques minutes après l'officialisation du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, l'ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’envers son ancien Premier ministre, Ousmane Sonko.



Il les a chaleureusement remerciés pour la confiance accordée en le plaçant aux plus hautes fonctions étatiques afin de servir le Sénégal. Rappelant avoir exercé sa mission avec rigueur, engagement et dévouement au service exclusif de la Nation, il a concédé que tout n’avait pas été parfait, tout en saluant la dynamique collective impulsée autour de l’ordre, la discipline, la sécurité et la citoyenneté.





Affichant son honneur et sa fierté face au travail accompli, Mouhamadou Bamba Cissé a tenu à saluer l'ensemble des acteurs de la sécurité nationale;





L'ancien ministre a souligné une réelle adhésion des populations à ces principes cardinaux en si peu de temps, y voyant le socle de tout développement futur. Il a remercié l’administration territoriale, les forces de défense et de sécurité (FDS), l'ensemble de ses collaborateurs ainsi que le peuple sénégalais pour leur précieux soutien tout au long de cette exaltante mission, réaffirmant sa détermination à continuer de servir son pays.





MS/NDARINFO



