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Saint-Louis : l'UGB rend hommage au professeur Amsata Ndiaye, pionnier des énergies renouvelables

Vendredi 12 Juin 2026

Saint-Louis : l'UGB rend hommage au professeur Amsata Ndiaye, pionnier des énergies renouvelables

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a organisé une série d'activités sur 72 heures autour du Master interuniversitaire en énergies renouvelables, marquées par un hommage au professeur Amsata Ndiaye, à l'occasion de son départ à la retraite.

 

« C'est une cérémonie de clôture, durant laquelle nous avons rendu hommage à un de nos collègues, professeur Amsata Ndiaye, qui a apporté une contribution essentielle à la vie du département de physique appliquée, mais à la vie en général de l'UGB, mais des universités sénégalaises », a indiqué le professeur Djicknoum Diouf, chef du Département de Physique Appliquée à l'UFR des Sciences Appliquées et de Technologie (SAT).


Il a salué le montage par son collègue du master interuniversitaire en énergie renouvelable, programme partagé entre l'UGB, l'École Polytechnique de Thiès (EPT), l'Université Alioune Diop de Bambey et l'Université Assane Seck de Ziguinchor.

 

« Ces hommages, quand même, ont été très, très émouvants, parce que les différentes dimensions de l'homme ont été évoquées, et nous ont amené aussi à l'essentiel, à notre mission », a-t-il poursuivi, ajoutant : « C'est une retraite bien méritée, et c'est à nous, ses collègues, de prendre le flambeau, tout en nous appuyant sur leurs compétences, sur leurs conseils, pour essayer d'aller plus loin. »
 


Sur le plan académique, le professeur Diouf a précisé que 80 étudiants de première année issus des quatre universités partenaires ont pris part à une conférence inaugurale, à des panels sur les exigences du métier liées à l'efficacité énergétique, ainsi qu'à des séances de partage de projets. Des activités de sensibilisation ont également été menées dans le campus pédagogique et le campus social, « dans l'idée de conscientiser, d'informer, de sensibiliser tous les acteurs de la communauté universitaire par rapport à l'efficacité énergétique ».
 
 

« C'est une première, et nous espérons que ce genre d'activités va être répétée aussi bien à l'UGB que dans les institutions partenaires », a-t-il conclu, évoquant une « première édition » appelée à se renouveler.
 




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