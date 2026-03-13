Arnaque au voyage : Comment Papa Sarr a survécu à l'enfer des forêts ghanéennes

Papa Sarr, un jeune Sénégalais de 26 ans, a livré un témoignage glaçant dans les colonnes du quotidien Source A ce jeudi 12 mars 2026, relatant son calvaire au Ghana après une tentative d'émigration vers le Canada qui a viré au cauchemar. Victime d'une escroquerie orchestrée par son propre cousin, il confie avoir été séquestré et torturé dans les mêmes conditions que le jeune footballeur Cheikh Touré, dont le décès récent avait ému l'opinion publique.





Le stratagème reposait sur une promesse de visa canadien contre 5 millions de francs CFA. Une fois au Ghana, Papa Sarr a été conduit dans une forêt puis enfermé dans un bâtiment où des Sénégalais, sous la menace, sont contraints de recruter d'autres compatriotes en leur faisant croire, via des numéros étrangers, qu'ils ont réussi leur expatriation au Canada.





Refusant de participer à cette pyramide criminelle et de réclamer une rançon à sa famille, le jeune homme a subi des tortures à la barre de fer. Il ne doit son salut qu'à une ruse désespérée : simuler sa propre mort pour tromper ses geôliers et s'enfuir en pleine nuit avant d'être secouru par la police ghanéenne et rapatrié par l'ambassade.





MS/NDARINFO



