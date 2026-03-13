Connectez-vous
Relance des rails au Sénégal : La bataille pour la libération des emprises engagée

Vendredi 13 Mars 2026 - 12:12

Le Gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a annoncé que les autorités travaillent activement à la restauration du patrimoine des Chemins de fer en perspective de la relance totale du transport ferroviaire.

Ce projet ambitieux vise non seulement à réhabiliter le réseau existant, mais aussi à le développer pour redynamiser l'économie nationale.
 

L'autorité régionale a fermement dénoncé l'occupation anarchique du domaine ferroviaire durant les années de léthargie du secteur. Saër Ndao a précisé que le patrimoine dépasse les simples rails et englobe les emprises situées de part et d'autre de la ligne.

Il a notamment déploré que de nombreuses constructions illégales soient aujourd'hui ouvertes sur les voies, une situation inédite dans l'histoire ferroviaire du Sénégal où aucune habitation ne doit donner directement sur les rails pour des raisons de sécurité et de règlementation.
 

MS/NDARINFO

 


