Dalifort : Deux individus déférés pour actes contre nature à la gare des Beaux Maraîchers

Vendredi 13 Mars 2026 - 09:35

Le Commissariat d’Arrondissement de Dalifort-Foirail a déféré au parquet, ce 12 mars 2026, deux individus pour actes contre nature présumés, à la suite d'un incident survenu à la Gare Routière des Beaux Maraîchers. Les faits se seraient déroulés dans un bus en panne servant de dortoir temporaire.
 

Selon le plaignant, le second suspect se serait introduit dans le véhicule sous prétexte de chercher un hébergement avant de lui imposer une relation sexuelle par la force, assortie d'une promesse de 10 000 FCFA.

Le litige a éclaté lorsque le suspect a refusé d'honorer le paiement, alertant ainsi la sécurité de la gare. Bien que le mis en cause nie catégoriquement sa présence sur les lieux, un témoin oculaire a formellement contredit sa version, confirmant l'avoir installé dans le hangar quelques jours auparavant. Face à ces déclarations contradictoires, les deux belligérants ont été conduits au poste avant d'être présentés devant le Procureur.
 

MS/NDARINFO

 


