CAN U17 2026 : Le Sénégal sacré champion d'Afrique !

Le Sénégal est champion de la CAN U17 2026 au terme d’une finale à couper le souffle disputée face à la Tanzanie. Les hommes du sélectionneur Lamine Sané se sont imposés lors de la séance fatidique des tirs au but (4-2), après un score de parité (1-1) à l’issue du temps réglementaire.



La rencontre avait pourtant très mal débuté pour les Lionceaux qui ont concédé l'ouverture du score dès la 7e minute sur une frappe de Hamis Chenga. Menés, les Sénégalais ont multiplié les assauts par l'intermédiaire de Mouhamed Wagne, Ibrahima Sow ou encore Commissaire Faye, se butant pendant de longues minutes sur le verrou défensif tanzanien avant de regagner les vestiaires.





La délivrance est finalement venue du coaching gagnant de Lamine Sané en seconde période. Lancé à la 62e minute de jeu, le jeune Ibrahima Dione a profité d'un coup franc repoussé de Commissaire Faye pour égaliser à la 64e minute.



Galvanisés par cette égalisation, les Lionceaux ont dominé le dernier quart d'heure et ont évité le pire dans le temps additionnel après une alerte penalty tanzanienne annulée par la VAR. Plus lucides lors de la séance des tirs au but, les Sénégalais s'offrent leur deuxième titre continental dans cette catégorie U17 et confirment la suprématie de leur formation à l'échelle africaine.





MS/NDARINFO





