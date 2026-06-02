CAN U17 2026 : Assane Sarr sacré meilleur gardien

Capitaine des Lionceaux et véritable muraille tout au long de la compétition, Assane Sarr a été désigné meilleur gardien de la CAN U17 2026 à l’issue du sacre du Sénégal.





Le portier sénégalais a réalisé un tournoi de très haut niveau, multipliant les arrêts décisifs et les prestations rassurantes dans les cages nationales. Leader incontestable sur le terrain, il a joué un rôle majeur dans le parcours héroïque de son équipe jusqu’au titre continental. Son fait d'armes le plus marquant restera sans doute la demi-finale face au Maroc où, auteur de plusieurs interventions déterminantes, il avait brillé lors de la séance des tirs au but en réalisant quatre arrêts décisifs pour propulser le Sénégal en finale.





Lors de l'ultime confrontation face à la Tanzanie, le gardien sénégalais a une nouvelle fois répondu présent en rassurant sa défense et en maintenant son équipe dans la rencontre. Cette distinction individuelle vient récompenser le travail et la régularité impressionnante du jeune rempart tout au long de la compétition continentale.





Avant le début du tournoi, lors de la cérémonie de remise du drapeau national, le capitaine avait prophétisé ses ambitions en déclarant vouloir remporter la CAN U17 et être élu meilleur gardien. Quelques semaines plus tard, l'objectif est pleinement atteint pour l’un des plus grands artisans du sacre sénégalais en terre marocaine.





MS/NDARINFO



