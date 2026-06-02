"Qu'il se limite à la technocratie", prévient Ousmane Sonko à l'endroit de son successeur.

Face à la presse ce mardi, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, n’a pas caché son agacement face à certaines déclarations de son successeur, lui adressant plusieurs mises en garde à peine voilées. L’ancien chef du gouvernement a d’abord invité le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, à rester strictement dans le registre qui est le sien.





« Je lui conseille de se limiter aux chiffres. Il se dit technocrate, il n’a qu’à se limiter à la technocratie », a-t-il lancé avec fermeté face aux journalistes. Poursuivant ses propos au vitriol, Ousmane Sonko a affirmé que le nouveau locataire de la Primature a joué un rôle actif dans les tensions majeures ayant secoué les relations entre la formation patriotique et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.





Dans un ton particulièrement menaçant, le chef de la majorité parlementaire a sommé le chef du gouvernement de cesser toute provocation sous peine de révélations déstabilisantes.





« Nous savons le rôle qu’il a joué dans ces problèmes qui règnent entre Pastef et le Président. Jusqu’à présent, nous nous sommes abstenus de révéler tous les détails. Qu’il se calme », a-t-il ouvertement averti. Le leader de PASTEF est également revenu sur l’attitude d’Ahmadou Al Aminou Lô lors de la publication de la composition de la nouvelle équipe ministérielle.





« Je l’ai entendu hier, pendant la publication du gouvernement, donner des leçons. Qu’il commence par se les appliquer à lui-même », a-t-il déclaré. En guise de conclusion, Ousmane Sonko a laissé entendre qu’il détenait des secrets d'État et des informations sensibles qu’il n’a pas encore rendues publiques, martelant : « Nous savons tout. Nous avons choisi de taire certains faits, mais qu’on ne nous provoque pas ».





MS/NDARINFO



