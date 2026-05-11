Thiès : Le faux procureur et prédateur sexuel déferré pour viol, chantage et escroquerie

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Thiès a mis fin, ce 6 mai 2026, à la cavale d'un individu aux multiples visages. L'homme a été déféré au parquet pour une série de crimes graves : usurpation de fonction, viol, chantage sexuel et escroquerie. L'alerte a été donnée le 1er mai lorsqu'une dame, originaire de Yenne et accompagnée de son nourrisson de deux mois, s'est effondrée à la réception d'un hôtel après avoir échappé à une séquestration.





La victime avait noué une relation à distance sur Facebook avec le suspect, qui utilisait une fausse identité. Après avoir financé son voyage jusqu'à Thiès, il l'a conduite dans une chambre d'hôtel où il l'a contrainte à un rapport sexuel, ignorant ses refus explicites liés à sa condition de jeune maman. La séquestration n'a été interrompue que grâce à l'arrivée impromptue de la sœur de la victime et de son mari, que la jeune femme avait réussi à alerter secrètement.



Un téléphone rempli de preuves et de victimes

L'enquête a rapidement balayé les dénégations du suspect, qui tentait de plaider un rapport consenti. L'exploitation de son téléphone portable a non seulement prouvé que la victime l'avait prévenu de son indisponibilité, mais a surtout révélé un véritable catalogue d'horreurs : de nombreuses vidéos intimes d'autres victimes sénégalaises y ont été découvertes.





Une autre victime a témoigné de son mode opératoire bien rodé : il se présentait comme un agent administratif de l'AIBD, simulait des projets de mariage sérieux pour gagner la confiance de ses cibles, avant de disparaître après avoir escroqué leur entourage.





Du bar à la prison : l'audace du "Faux Procureur"





L'audace du mis en cause ne s'arrêtait pas là. Durant l'enquête, un gérant d'établissement a formellement reconnu le suspect comme l'individu s'étant présenté dans son bar sous le faux titre de Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Thiès. Sous cette identité prestigieuse, il a consommé pour 44 400 FCFA d'alcool avant de s'éclipser sans payer. Ce dernier fait d'armes d'usurpation de fonction vient alourdir un dossier déjà accablant pour celui qui utilisait le prestige de l'État pour masquer ses activités de prédateur.



MS/NDARINFO

