Sommet de Nairobi : Le Président Diomaye Faye et le PDG de CMA CGM scellent une alliance pour le port de Ndayane

En marge du sommet « Africa Forward » à Nairobi, co-organisé par la France et le Kenya, le Président Bassirou Diomaye Faye a franchi une étape décisive pour l'avenir maritime du Sénégal. Ce lundi matin, le chef de l'État a reçu Rodolphe Saadé, PDG du groupe CMA CGM, l'un des leaders mondiaux du transport maritime. Les échanges ont mis en lumière le potentiel exceptionnel de croissance de l’activité portuaire, non seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région ouest-africaine.





Le cœur de ce partenariat stratégique repose sur deux projets majeurs : la mise en service du futur port de Ndayane et le déploiement de sa zone économique spéciale. Ces infrastructures sont considérées comme les piliers de la stratégie nationale visant à repositionner le Sénégal comme un hub logistique incontournable sur la façade atlantique. L'objectif est clair : dynamiser les échanges commerciaux et faire du Sénégal le point d'entrée privilégié des flux maritimes vers le continent.





En réaffirmant son engagement à accompagner le Sénégal dans cette trajectoire, CMA CGM s'inscrit dans une logique de création de valeur durable. Le groupe, qui s'appuie sur une puissance de feu impressionnante avec une flotte d’environ 700 porte-conteneurs et une présence dans plus de 170 pays, mise sur des projets capables de générer des emplois et des recettes fiscales cruciales pour l’économie nationale.





MS/NDARINFO



