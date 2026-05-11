NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Perturbations au Trésor public : Un incident technique frappe les systèmes d’information de l'État

Lundi 11 Mai 2026 - 12:33

Perturbations au Trésor public : Un incident technique frappe les systèmes d’information de l'État
Le Trésor public sénégalais traverse une zone de turbulences technologiques depuis le dimanche 10 mai 2026. Un « incident » technique a en effet affecté une partie de ses systèmes d’information, entraînant des perturbations dans le fonctionnement régulier des services financiers de l'État. Face à cette situation, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, a pris la parole par voie de communiqué pour rassurer les usagers et les partenaires institutionnels. 


Afin de contenir les effets de cette panne, des « mesures conservatoires » ont été immédiatement déployées par les services techniques. Bien que la direction n'ait pas encore précisé la nature exacte de l'anomalie, elle affirme que son plan de continuité d'activité est pleinement opérationnel. Ce dispositif vise à garantir la résilience des opérations financières essentielles de l'État sénégalais malgré l'indisponibilité de certains outils informatiques.  


La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor s'est engagée à rétablir une situation normale dans les plus brefs délais. Tout en présentant ses excuses pour les désagréments causés, l'administration financière souligne que ses équipes sont mobilisées pour minimiser l'impact sur les partenaires et les citoyens. Cette panne met une nouvelle fois en lumière les défis de la souveraineté numérique et de la sécurisation des données financières nationales.  


MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Les 3 messages clés d'Ousseynou Ly après son départ de la Présidence

04/05/2026

Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

07/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

05/05/2026

Me Abdoulaye Tine nommé ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence

04/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Sommet de Nairobi : Le Président Diomaye Faye et le PDG de CMA CGM scellent une alliance pour le port de Ndayane

11/05/2026

Perturbations au Trésor public : Un incident technique frappe les systèmes d’information de l'État

11/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026

Thiès : Le faux procureur et prédateur sexuel déferré pour viol, chantage et escroquerie

11/05/2026

De plateforme à parti : Khalifa Sall transforme Taxawu Sénégal en machine de guerre électorale

11/05/2026

Violences à Golf-Sud : deux policiers blessés lors d'une tentative de libération de dealers

11/05/2026