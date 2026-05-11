Perturbations au Trésor public : Un incident technique frappe les systèmes d’information de l'État

Le Trésor public sénégalais traverse une zone de turbulences technologiques depuis le dimanche 10 mai 2026. Un « incident » technique a en effet affecté une partie de ses systèmes d’information, entraînant des perturbations dans le fonctionnement régulier des services financiers de l'État. Face à cette situation, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, a pris la parole par voie de communiqué pour rassurer les usagers et les partenaires institutionnels.





Afin de contenir les effets de cette panne, des « mesures conservatoires » ont été immédiatement déployées par les services techniques. Bien que la direction n'ait pas encore précisé la nature exacte de l'anomalie, elle affirme que son plan de continuité d'activité est pleinement opérationnel. Ce dispositif vise à garantir la résilience des opérations financières essentielles de l'État sénégalais malgré l'indisponibilité de certains outils informatiques.





La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor s'est engagée à rétablir une situation normale dans les plus brefs délais. Tout en présentant ses excuses pour les désagréments causés, l'administration financière souligne que ses équipes sont mobilisées pour minimiser l'impact sur les partenaires et les citoyens. Cette panne met une nouvelle fois en lumière les défis de la souveraineté numérique et de la sécurisation des données financières nationales.





MS/NDARINFO



