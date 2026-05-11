Fatou Dior DIOKHANÉ : L’élite au féminin au service du développement technologique de l’Afrique

Le secteur des technologies de l'information et des communications au Sénégal voit émerger une figure de proue incarnant l’excellence et l’innovation. Fatou Dior DIOKHANÉ, présidente du Club IT de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL), s'impose aujourd'hui comme un modèle de rigueur et d'audace pour la nouvelle génération. À travers son parcours, elle démontre que « l’excellence est une fille », mettant ses compétences techniques au profit de projets à fort impact social.





Portée par une vision résolument tournée vers l'avenir, Fatou Dior DIOKHANÉ développe des solutions technologiques concrètes pour répondre aux défis majeurs du continent. À travers des initiatives comme TOLU YOKUTE et FAGARU, elle mobilise l'intelligence artificielle (IA), la data et l'Internet des Objets (IoT) pour transformer des secteurs vitaux tels que l'agriculture et la santé. Son ambition est claire : mettre le progrès numérique au service du développement durable de l’Afrique.





Cette dynamique d'excellence s'inscrit dans le cadre du projet Elevate-HER, un programme de renforcement des carrières académiques féminines dans l’enseignement supérieur sénégalais. Co-financé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne, Elevate-HER vise à soutenir le développement de carrière des femmes chercheuses et à réduire les écarts de genre dans les milieux académiques et scientifiques. L'objectif est d'autonomiser les nouvelles générations pour qu'elles deviennent les moteurs du changement.





Fatou Dior DIOKHANÉ incarne parfaitement cette volonté de briser les plafonds de verre dans les domaines STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques). Son leadership au sein du Club IT de l'IPSL prouve que l'avenir technologique de l'Afrique s'écrit désormais au féminin, avec une détermination sans faille pour bâtir un continent plus connecté et résilient.





MS/NDARINFO

