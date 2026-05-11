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MONDIAL 2026 | Pape Thiaw dévoilera sa liste finale le 21 mai : les Lions face au défi des blessures

Lundi 11 Mai 2026 - 12:42

MONDIAL 2026 | Pape Thiaw dévoilera sa liste finale le 21 mai : les Lions face au défi des blessures
Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, s'apprête à lever le voile sur les hommes choisis pour défendre les couleurs nationales lors de la Coupe du monde 2026. Selon les informations de nos confrères de DSports, l'annonce officielle des 26 joueurs retenus est prévue pour le jeudi 21 mai 2026. Cette publication intervient dans un climat d'incertitude marqué par des blessures touchant plusieurs cadres de l'équipe, ainsi qu'un manque de rythme pour certains internationaux.  


Avant cette annonce décisive, une étape administrative majeure doit être franchie ce lundi 11 mai avec l'envoi à la FIFA d'une pré-liste de 55 joueurs. Parmi les noms pressentis pour figurer dans ce groupe élargi circulent déjà ceux du défenseur Malang Sarr et du milieu de terrain Bara Sapoko Ndiaye. La liste définitive devra être officiellement transmise à l'instance internationale avant le 1er juin prochain.  

Le regroupement des Lions de la Teranga débutera peu après la libération des joueurs par leurs clubs respectifs, fixée au 25 mai (à l'exception des finalistes de la Ligue des champions). Ce timing est essentiel pour permettre au staff technique de remettre tout le monde à niveau physiquement avant le grand choc inaugural.  


Le Sénégal fera son entrée en lice dans ce Mondial 2026 par un duel de prestige face à la France. La rencontre est programmée pour le 16 juin 2026 à 19h GMT. Entre les choix tactiques de Pape Thiaw et l'état de forme des troupes, les prochains jours s'annoncent riches en débats pour les observateurs du football sénégalais.  


MS/NDARINFO
 


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