De plateforme à parti : Khalifa Sall transforme Taxawu Sénégal en machine de guerre électorale

Le paysage politique sénégalais s'est enrichi d'un nouvel acteur de poids ce dimanche 10 mai 2026. Réunis au Grand Théâtre de Dakar dans une ambiance de ferveur militante, les partisans de Khalifa Sall ont assisté au congrès constitutif marquant la naissance officielle du parti Taxawu Sénégal. Autrefois simple plateforme, l'organisation franchit une étape cruciale de sa structuration pour s'imposer comme une force d'opposition frontale face au tandem au pouvoir.





L'événement a été le théâtre d'une démonstration de force politique avec la présence de figures de proue telles que Bamba Fall (Maire de la Médina), Alioune Ndoye (Maire de Dakar-Plateau) et Aïssata Tall Sall. Cette dynamique de rassemblement a été scellée par le ralliement officiel de six partis politiques et de plusieurs mouvements, ayant tous signé l’acte constitutif au côté de Khalifa Sall.





Un constat alarmant : « Le Sénégal est au 20e sous-sol »

Dans un discours de clôture aux accents de déclaration de guerre politique, Khalifa Sall n'a pas ménagé les autorités actuelles. Qualifiant ce congrès d'« acte fondateur », il a dressé un portrait sombre de la situation nationale. Selon lui, les difficultés actuelles placent le pays au « 20e sous-sol », une métaphore illustrant une crise profonde. Il a également dénoncé ce qu'il appelle le jeu du « Baara Yegoo » du pouvoir en place, assurant que ses troupes ont « compris leur jeu ».





Au-delà de la critique, le leader de Taxawu Sénégal a lancé un appel vibrant à l’unité. Rappelant un parcours parsemé d’épreuves et de recompositions, il a exhorté les forces de l’opposition à travailler dans la « confiance et la cohésion ». Pour Khalifa Sall, l'objectif est désormais de construire une dynamique commune et structurée, capable de répondre aux défis politiques majeurs qui attendent le Sénégal dans les mois à venir.





MS/NDARINFO





