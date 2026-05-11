NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

De plateforme à parti : Khalifa Sall transforme Taxawu Sénégal en machine de guerre électorale

Lundi 11 Mai 2026 - 07:00

De plateforme à parti : Khalifa Sall transforme Taxawu Sénégal en machine de guerre électorale

Le paysage politique sénégalais s'est enrichi d'un nouvel acteur de poids ce dimanche 10 mai 2026. Réunis au Grand Théâtre de Dakar dans une ambiance de ferveur militante, les partisans de Khalifa Sall ont assisté au congrès constitutif marquant la naissance officielle du parti Taxawu Sénégal. Autrefois simple plateforme, l'organisation franchit une étape cruciale de sa structuration pour s'imposer comme une force d'opposition frontale face au tandem au pouvoir.
 

L'événement a été le théâtre d'une démonstration de force politique avec la présence de figures de proue telles que Bamba Fall (Maire de la Médina), Alioune Ndoye (Maire de Dakar-Plateau) et Aïssata Tall Sall. Cette dynamique de rassemblement a été scellée par le ralliement officiel de six partis politiques et de plusieurs mouvements, ayant tous signé l’acte constitutif au côté de Khalifa Sall.
 

Un constat alarmant : « Le Sénégal est au 20e sous-sol »

 

Dans un discours de clôture aux accents de déclaration de guerre politique, Khalifa Sall n'a pas ménagé les autorités actuelles. Qualifiant ce congrès d'« acte fondateur », il a dressé un portrait sombre de la situation nationale. Selon lui, les difficultés actuelles placent le pays au « 20e sous-sol », une métaphore illustrant une crise profonde. Il a également dénoncé ce qu'il appelle le jeu du « Baara Yegoo » du pouvoir en place, assurant que ses troupes ont « compris leur jeu ».
 

Au-delà de la critique, le leader de Taxawu Sénégal a lancé un appel vibrant à l’unité. Rappelant un parcours parsemé d’épreuves et de recompositions, il a exhorté les forces de l’opposition à travailler dans la « confiance et la cohésion ». Pour Khalifa Sall, l'objectif est désormais de construire une dynamique commune et structurée, capable de répondre aux défis politiques majeurs qui attendent le Sénégal dans les mois à venir.
 

MS/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Les 3 messages clés d'Ousseynou Ly après son départ de la Présidence

04/05/2026

Sûreté Urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce mardi

04/05/2026

Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

07/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

05/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Thiès : Le faux procureur et prédateur sexuel déferré pour viol, chantage et escroquerie

11/05/2026

De plateforme à parti : Khalifa Sall transforme Taxawu Sénégal en machine de guerre électorale

11/05/2026

Violences à Golf-Sud : deux policiers blessés lors d'une tentative de libération de dealers

11/05/2026

Scandale de l'état civil : Un vaste réseau de fausses identités démantelé à Ziguinchor

11/05/2026

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Prix Marc-Vivien Foé 2026 : Lamine Camara décroche la deuxième place derrière le Malien Mamadou Sangaré

11/05/2026