Éducation : 5 000 classes financées pour moderniser les écoles du Sénégal

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a profité de la conférence de presse du gouvernement ce mardi 21 avril 2026 pour dévoiler une feuille de route ambitieuse visant à stabiliser le système scolaire sénégalais.





Au cœur de ces annonces : la construction de 5 000 salles de classe, un programme d'envergure destiné à atteindre l’objectif « zéro abri provisoire » à l’horizon 2030. Cette modernisation des infrastructures s'accompagne d'une volonté de transformation structurelle incluant un renforcement de la formation des enseignants et l'amélioration de leurs conditions de travail.







Sur le front social, le ministre a salué la signature d'un protocole d’accord avec les syndicats, marquant le règlement définitif de dossiers hérités de 2018.





Moustapha Guirassy a notamment mis en avant la correction d'une « grande injustice » avec le règlement de la situation des enseignants décisionnaires. Plaidant pour un dialogue social apaisé et une « école au service du développement », le ministre a insisté sur la nécessité de préserver la sacralité de l’espace scolaire, rappelant que l'avenir du pays dépend de la stabilité du secteur éducatif.





MS/NDARINFO





