Transport : Déthié Fall fixe le calendrier de livraison des nouveaux chantiers

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a dressé ce mardi 21 avril 2026 un état des lieux exhaustif des chantiers routiers lors de la conférence de presse du gouvernement. Plusieurs axes majeurs sont désormais achevés et attendent l'agenda du président de la République pour leur inauguration officielle. Parmi les projets bouclés figurent des tronçons stratégiques du programme de connectivité des zones agricoles, notamment l'axe Dahra-Mbeuleukhé et la bretelle de Yang-Yang, ainsi que les routes Kahone-Mboss-Gnibi et Tivaouane-Darou Alpha-Pambal.





Le ministre a également apporté des précisions sur le calendrier de mise en service d'autres infrastructures clés. Le tronçon Mbour-Thiadiaye sera opérationnel dès le 29 avril, tandis que l'axe Thiadiaye-Kaolack ouvrira au plus tard le 20 mai pour une mise en service provisoire.





Concernant le nord du pays, la route Keur Momar Sarr–Richard-Toll (74 km) affiche un taux d'exécution de 35 %. Déthié Fall a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accélérer les travaux du Programme de connectivité des zones agricoles (PCZA), dont la première phase de 200 km est estimée à 80 milliards FCFA.





MS/NDARINFO



