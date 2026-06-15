France-Sénégal : Ngolo Kanté se méfie d'une équipe difficile à prendre au sérieux

Le milieu de terrain de l'équipe de France, N'Golo Kanté, a qualifié la sélection du Sénégal d'« équipe très difficile » et « à prendre au sérieux », à un peu plus de 24 heures de la confrontation entre les deux nations.







Le joueur de Fenerbahçe, qui a rappelé ses origines maliennes tout en réaffirmant son engagement de longue date sous le maillot des Bleus, a affiché sa ferme volonté de l'emporter face aux Lions de la Téranga. Évoquant le précédent historique de la Coupe du monde 2002, le milieu de terrain a toutefois écarté toute idée de revanche, précisant que l'objectif principal reste de décrocher une victoire immédiate pour bien démarrer la compétition et aller le plus loin possible.







Selon l'international français, le Sénégal se présente comme une formation particulièrement équilibrée disposant de solides arguments collectifs. Il a notamment salué les performances de leur milieu de terrain lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN), tout en soulignant la valeur de leurs compartiments offensifs et défensifs.





Bien que N'Golo Kanté anticipe un match disputé qui se jouera sur de nombreux aspects, il s'est montré confiant quant à la capacité de la France à rivaliser et à remporter ce duel grâce à ses propres atouts.





MS/NI





