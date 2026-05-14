Saint-Louis Jazz 2026 : L'Orchestre Baobab enflamme la Place Baya après le show de Jam Jazz

La ville tricentenaire a officiellement lancé ce week-end la 34ᵉ édition de son prestigieux Festival International de Jazz. Dès les premières mesures, l’énergie a envahi la cité de Ndar avec la prestation magistrale de l'orchestre Jam Jazz. Ce groupe a su capter l’attention d’un public venu nombreux, posant les bases d’une édition qui s'annonce déjà historique par son dynamisme et sa ferveur.





Le point d'orgue de cette soirée d'ouverture a été sans conteste le concert de l'Orchestre Baobab. Sur la scène de la mythique place Baya Ndar, la formation légendaire a offert un spectacle intemporel, faisant le pont entre les sonorités d'hier et les influences d'aujourd'hui. Sous les projecteurs, la foule n'a pas cessé de vibrer, illustrant parfaitement la capacité unique du jazz à fédérer les âmes.





Un carrefour des cultures et des générations

Ce lancement a été marqué par une mixité exceptionnelle. Sénégalais, Européens, Américains : des visages du monde entier se sont retrouvés unis par un même élan musical. Cette ouverture à deux temps — entre la fraîcheur de Jam Jazz et l'expérience du Baobab — résume l'esprit de cet événement : faire dialoguer les âges, les styles et les publics.





Pour les organisateurs, cette réussite confirme que le jazz reste une musique vivante à Saint-Louis. La ville, carrefour historique des cultures, réaffirme son statut de capitale africaine des "notes bleues", offrant une plateforme où la tradition et la modernité se rencontrent pour le plus grand bonheur des mélomanes et des touristes présents pour cette semaine de célébration.



Ami GUEYE



