Élections Locales 2027 : Le ministre de l’Intérieur lève le voile sur le fichier électoral

Le ministre de l’Intérieur, Maître Mouhamadou Bamba Cissé, a tenu à rassurer la classe politique et l’opinion publique nationale quant au calendrier électoral et au déroulement des prochaines élections locales prévues en 2027.



Dans les colonnes du quotidien Les Échos de ce jeudi 26 mars 2026, l’autorité a rappelé avec fermeté que le mandat des maires actuels court jusqu’au 23 janvier 2027. Balayant d'un revers de main les suspicions de retards administratifs, il a martelé que l’État se trouve strictement dans les délais légaux impartis par le Code électoral sénégalais.





Le premier flic du pays a précisé que la fixation officielle de la date du scrutin sera immédiatement suivie par la publication du décret présidentiel portant révision exceptionnelle des listes électorales. Dans un souci de transparence et pour couper court aux rumeurs, Me Bamba Cissé a certifié l'intégrité absolue des données du fichier électoral national, tout en annonçant la reprise imminente de la production et de la délivrance des cartes d'électeurs biométriques.





MS/NDARINFO



