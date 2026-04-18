Elon Musk convoqué par le parquet de Paris ce lundi, ce qu’il faut savoir

Elon Musk est attendu ce lundi 20 avril 2026 au parquet de Paris pour une audition libre, point d'orgue d'une enquête judiciaire sur les dérives présumées du réseau social X.





Le patron de Starlink et de xAI, convoqué aux côtés de l'ancienne directrice Linda Yaccarino, doit s'expliquer sur des soupçons de complicité de détention d'images pédopornographiques, de négationnisme et sur les algorithmes de son outil Grok.





Alors que la procureure Laure Beccuau évoque une « démarche constructive », le bras de fer diplomatique s'intensifie. Le ministère américain de la Justice a officiellement apporté son soutien à X, invoquant le premier amendement sur la liberté d'expression pour dénoncer une procédure « politiquement sensible ».





De son côté, le PDG de Starlink n'a pas manqué de fustiger l'action de la justice française sur sa plateforme, qualifiant les autorités d'« attardés mentaux ». Le suspense reste entier sur sa présence physique ou celle de ses représentants lundi.





MS/NDARINFO

