Emploi : le gouvernement valide techniquement sa nouvelle politique nationale pour fixer le cap

Le gouvernement du Sénégal a franchi une étape décisive ce vendredi en procédant à la validation technique de sa nouvelle Politique Nationale de l’Emploi (PNE). Ce document stratégique de référence vise à restructurer en profondeur le marché du travail national et à apporter des réponses concrètes et durables au chômage, à l'employabilité et au sous-emploi qui frappent la jeunesse sénégalaise.





Réunissant les ministères sectoriels, les partenaires sociaux, le secteur privé et les organisations de la société civile, cet atelier de validation technique pose les fondations d'une croissance économique inclusive. La nouvelle stratégie entend rompre avec les approches classiques et fragmentées du passé pour favoriser une synergie public-privé forte. Elle mise sur l'alignement des formations académiques aux besoins réels des entreprises locales, la valorisation de l'apprentissage des métiers techniques et la digitalisation de l'économie.





Le document validé servira de boussole aux autorités pour piloter les futurs programmes d’insertion professionnelle des jeunes et des femmes sur l'ensemble du territoire national. Après cette étape technique cruciale, la Politique Nationale de l'Emploi sera soumise aux instances d'arbitrage supérieures de l'État pour son adoption définitive et sa mise en œuvre opérationnelle immédiate par les services compétents.





MS/NDARINFO



