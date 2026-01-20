Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat

Mardi 20 Janvier 2026

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat

Dix-sept supporters sénégalais ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central de Rabat suite aux violents heurts survenus dimanche au stade Moulay Abdellah lors de la finale de la CAN. Ils seront jugés ce mardi sous le régime des flagrants délits.
 

La finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par le Sénégal, a été entachée par de violents affrontements. L'arbitrage contesté du Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo, ayant refusé un but jugé valable aux Lions avant de siffler un penalty contre eux, a provoqué la colère des 3 000 supporters sénégalais présents. Ces tensions ont dégénéré en affrontements musclés avec les stadiers et les forces de sécurité.
 

Les dix-sept supporters ont été interpellés pour "trouble à l'ordre public", rapporte L'Observateur dans son édition de ce mardi 20 janvier. Selon le quotidien du Groupe futurs médias, aucune information judiciaire n'a été ouverte et les mis en cause seront jugés dès aujourd'hui sous le régime des flagrants délits.
 

Leurs dossiers sont suivis de près par une équipe de quatre officiers de police sénégalais déployés au Maroc. Cette mission, effectuée sur invitation des autorités marocaines dans le cadre du Centre de coopération policière, n'est pas une première. À l'instar du dispositif mis en place lors des Jeux Olympiques de Paris, ces policiers jouent un rôle de "tampon" stratégique entre les forces locales et la communauté sénégalaise.


L'objectif de cette présence est de faciliter la gestion des excès de foule et de sensibiliser les organisations de supporters telles que le "12ᵉ Gaïndé", "Allez Casa" ou "Lébou-gui". Selon les interlocuteurs de L'Observateur, ces officiers expérimentés, rompus à l'état d'esprit des supporters nationaux, travaillent en étroite collaboration avec les responsables des associations pour gérer tout incident répréhensible et apaiser les tensions post-match.
 

Le jugement en flagrant délit prévu ce mardi devrait permettre de régler rapidement la situation des supporters interpellés.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat
Dix-sept supporters sénégalais ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central de...

Ismael Saibari présente ses excuses à Edouard Mendy après avoir volé sa serviette en finale

Ismael Saibari présente ses excuses à Edouard Mendy après avoir volé sa serviette en finale
Ismael Saibari s'est rendu à l'hôtel du Sénégal lundi pour présenter des excuses à Edouard Mendy...

Retour des Lions : deux citernes de pompiers arrosent l'avion en guise de bienvenue

Retour des Lions : deux citernes de pompiers arrosent l'avion en guise de bienvenue
Les champions d'Afrique ont foulé le sol sénégalais peu après minuit ce lundi dans une atmosphère...

Retour des Lions ce lundi à 21h30 : "accueil exceptionnel" du Président Bassirou Diomaye Faye à l'AIBD

Retour des Lions ce lundi à 21h30 : "accueil exceptionnel" du Président Bassirou Diomaye Faye à l'AIBD
L'équipe nationale du Sénégal est attendue à Dakar ce lundi soir pour un retour triomphal après son...

La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais

La fédération marocaine demande des sanctions après le retrait temporaire des joueurs sénégalais
La Fédération royale marocaine de football a annoncé lundi son intention de recourir aux voies...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026
SERVICES