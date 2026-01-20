Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat

Dix-sept supporters sénégalais ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central de Rabat suite aux violents heurts survenus dimanche au stade Moulay Abdellah lors de la finale de la CAN. Ils seront jugés ce mardi sous le régime des flagrants délits.





La finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par le Sénégal, a été entachée par de violents affrontements. L'arbitrage contesté du Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo, ayant refusé un but jugé valable aux Lions avant de siffler un penalty contre eux, a provoqué la colère des 3 000 supporters sénégalais présents. Ces tensions ont dégénéré en affrontements musclés avec les stadiers et les forces de sécurité.





Les dix-sept supporters ont été interpellés pour "trouble à l'ordre public", rapporte L'Observateur dans son édition de ce mardi 20 janvier. Selon le quotidien du Groupe futurs médias, aucune information judiciaire n'a été ouverte et les mis en cause seront jugés dès aujourd'hui sous le régime des flagrants délits.





Leurs dossiers sont suivis de près par une équipe de quatre officiers de police sénégalais déployés au Maroc. Cette mission, effectuée sur invitation des autorités marocaines dans le cadre du Centre de coopération policière, n'est pas une première. À l'instar du dispositif mis en place lors des Jeux Olympiques de Paris, ces policiers jouent un rôle de "tampon" stratégique entre les forces locales et la communauté sénégalaise.





L'objectif de cette présence est de faciliter la gestion des excès de foule et de sensibiliser les organisations de supporters telles que le "12ᵉ Gaïndé", "Allez Casa" ou "Lébou-gui". Selon les interlocuteurs de L'Observateur, ces officiers expérimentés, rompus à l'état d'esprit des supporters nationaux, travaillent en étroite collaboration avec les responsables des associations pour gérer tout incident répréhensible et apaiser les tensions post-match.





Le jugement en flagrant délit prévu ce mardi devrait permettre de régler rapidement la situation des supporters interpellés.





