Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

L'itinéraire de la grande parade populaire des champions d'Afrique a été dévoilé. Les Lions de la Téranga traverseront ce mardi les principales artères de Dakar pour partager leur sacre continental avec les populations.
Le cortège des doubles champions d'Afrique partira de la Patte d'Oie avant de sillonner plusieurs points stratégiques de la capitale sénégalaise. Les Lions passeront successivement par l'EMG, les Castors et Bourguiba, permettant aux habitants de ces quartiers populaires de célébrer leurs héros.
Le parcours se poursuivra par la Maison Senghor, haut lieu symbolique de la culture sénégalaise, avant de longer la Corniche. Cette portion du trajet offrira un cadre spectaculaire avec vue sur l'océan Atlantique pour cette procession triomphale.
La parade s'achèvera au Palais de la République, où une réception officielle est prévue à 16h en présence du président Bassirou Diomaye Faye. Cette cérémonie marquera le point d'orgue des célébrations nationales en l'honneur des champions d'Afrique 2025.
Cet itinéraire a été soigneusement choisi pour permettre au maximum de Dakarois de participer aux festivités. Les autorités appellent les populations à sortir massivement le long du parcours pour communier avec les Lions et célébrer ce deuxième sacre continental.
Le départ de la parade est prévu à 11h depuis la Patte d'Oie. Les forces de sécurité seront déployées tout au long du trajet pour assurer la sécurité du cortège et encadrer les mouvements de foule attendus en masse.
