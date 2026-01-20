Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

Mardi 20 Janvier 2026

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

L'itinéraire de la grande parade populaire des champions d'Afrique a été dévoilé. Les Lions de la Téranga traverseront ce mardi les principales artères de Dakar pour partager leur sacre continental avec les populations.
 

Le cortège des doubles champions d'Afrique partira de la Patte d'Oie avant de sillonner plusieurs points stratégiques de la capitale sénégalaise. Les Lions passeront successivement par l'EMG, les Castors et Bourguiba, permettant aux habitants de ces quartiers populaires de célébrer leurs héros.
 

Le parcours se poursuivra par la Maison Senghor, haut lieu symbolique de la culture sénégalaise, avant de longer la Corniche. Cette portion du trajet offrira un cadre spectaculaire avec vue sur l'océan Atlantique pour cette procession triomphale.
 

La parade s'achèvera au Palais de la République, où une réception officielle est prévue à 16h en présence du président Bassirou Diomaye Faye. Cette cérémonie marquera le point d'orgue des célébrations nationales en l'honneur des champions d'Afrique 2025.
 

Cet itinéraire a été soigneusement choisi pour permettre au maximum de Dakarois de participer aux festivités. Les autorités appellent les populations à sortir massivement le long du parcours pour communier avec les Lions et célébrer ce deuxième sacre continental.
 

Le départ de la parade est prévu à 11h depuis la Patte d'Oie. Les forces de sécurité seront déployées tout au long du trajet pour assurer la sécurité du cortège et encadrer les mouvements de foule attendus en masse.

Ndarinfo

 

CAN 2025

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République

Parade des Lions ce mardi : l'itinéraire dévoilé de la Patte d'Oie au Palais de la République
L'itinéraire de la grande parade populaire des champions d'Afrique a été dévoilé. Les Lions de la...

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat

Finale CAN 2025 : dix-sept supporters sénégalais arrêtés pour "trouble à l'ordre public" à Rabat
Dix-sept supporters sénégalais ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central de...

Ismael Saibari présente ses excuses à Edouard Mendy après avoir volé sa serviette en finale

Ismael Saibari présente ses excuses à Edouard Mendy après avoir volé sa serviette en finale
Ismael Saibari s'est rendu à l'hôtel du Sénégal lundi pour présenter des excuses à Edouard Mendy...

Retour des Lions : deux citernes de pompiers arrosent l'avion en guise de bienvenue

Retour des Lions : deux citernes de pompiers arrosent l'avion en guise de bienvenue
Les champions d'Afrique ont foulé le sol sénégalais peu après minuit ce lundi dans une atmosphère...

Retour des Lions ce lundi à 21h30 : "accueil exceptionnel" du Président Bassirou Diomaye Faye à l'AIBD

Retour des Lions ce lundi à 21h30 : "accueil exceptionnel" du Président Bassirou Diomaye Faye à l'AIBD
L'équipe nationale du Sénégal est attendue à Dakar ce lundi soir pour un retour triomphal après son...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

5 choses à savoir sur Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre de la finale Maroc-Sénégal

18/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026
SERVICES