Fête du travail : Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit les cahiers de doléances des syndicats

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, reçoit en ce moment même les cahiers de doléances des différentes centrales syndicales au Palais de la République. Cette rencontre officielle constitue un moment d'échanges privilégiés sur les défis majeurs qui interpellent actuellement le monde du travail au Sénégal. Face aux représentants des travailleurs, le Chef de l’État souligne l'importance de la stabilité sociale pour le développement économique du pays.





Un appel au dialogue social et à la concertation permanente

Le Chef de l’État saisit cette occasion pour lancer un appel solennel aux partenaires sociaux et aux employeurs, les invitant à privilégier la concertation et le dialogue constant. Cette approche vise à instaurer un climat de confiance mutuelle permettant de trouver des solutions durables aux revendications des travailleurs. Le Président réaffirme ainsi sa volonté de placer les préoccupations sociales au cœur de l'action gouvernementale tout en tenant compte des réalités économiques nationales.



MS/NDARINFO



