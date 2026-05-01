Fête du travail à Saint-Louis : Les doléances urgentes du secteur de la pêche

À l'occasion de la célébration de la fête du travail, les acteurs de la pêche à Saint-Louis ont exprimé leurs vives préoccupations à travers une série de doléances remises officiellement au gouverneur. Fama Sarr, présidente des femmes mareyeuses de la ville, a lancé un appel pressant pour dépasser le simple cérémonial annuel de remise des cahiers de doléances, déplorant l'absence de prise en charge réelle des difficultés structurelles du secteur.





Entre dangers de la brèche et cohabitation avec le gaz

La présidente a vigoureusement dénoncé les méfaits de la brèche, qu'elle qualifie de « couloir de la mort », en exigeant une action diligente de l'État pour sécuriser la navigation. Les doléances portent également sur la modernisation urgente du site de transformation des produits halieutiques, couramment appelé « Sine », ainsi que sur les dégâts causés par les changements climatiques.





Fama Sarr a particulièrement pointé du doigt l'impact de l'exploitation gazière, qui empêche désormais les pêcheurs d'accéder à la roche corallienne surnommée « Diatara ». Pour compenser ces pertes, elle réclame l'installation d'une « banque bleue » dédiée au financement et à l'accompagnement des acteurs de la pêche touchés.





