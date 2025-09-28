Fièvre de la Vallée du Rift : 9 décès en une semaine, le ministre appelle à la mobilisation

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, s’est enquis ce dimanche de la situation de la fièvre de la Vallée du Rift qui gagne du terrain dans la région de Saint-Louis. Il a présidé une rencontre avec les acteurs sanitaires, en présence du gouverneur Al Hassan Sall et de la directrice de la Santé, Mme Seynabou Ndiaye.





« Tous les districts, à l’exception de Pété, sont touchés. C’est un cas critique. C’est la première fois que nous enregistrons neuf décès en l’espace d’une semaine avec plus de 21 cas positifs identifiés », a déclaré le ministre à l’issue de la réunion.





Il a expliqué que les foyers de la maladie se sont propagés au gré de la divagation des ruminants, mais aussi de la pullulation des mares, favorables à la prolifération des moustiques, vecteurs de la maladie.





Dr Sy a appelé les populations à collaborer avec les autorités sanitaires et a alerté sur un manque de poches de sang, la fièvre de la Vallée du Rift étant une maladie hémorragique. Il a invité les bonnes volontés à effectuer des dons de sang pour renforcer la prise en charge des patients.





Le ministre a insisté sur la nécessité d’une mobilisation communautaire pour lutter efficacement contre la propagation de la maladie, assurant que des actions sont en cours pour freiner son avancée.





