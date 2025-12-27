Connectez-vous
NDARINFO
Saint-Louis : Partenariat entre la CSU et le GIE des femmes transformatrices

Samedi 27 Décembre 2025

La Couverture Sanitaire Universelle (CSU) et le GIE Bokk Khol Diamabaru Siine ont signé vendredi un partenariat pour faciliter l'accès aux soins de 100 femmes transformatrices du secteur de la pêche. Cette initiative vise à renforcer la protection sociale des femmes du secteur informel, particulièrement vulnérables.
 

Faciliter l'accès aux soins des femmes du secteur informel

 

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour nouer un partenariat fécond entre le service régional de la Couverture Sanitaire Universelle de Saint-Louis et le GIE Bokk Khol Diamabaru Siine. L'importance ici c'est de faciliter l'accès aux soins des membres de ce GIE", a déclaré Rokhaya Badiane, cheffe de service de la Couverture Sanitaire Universelle.
 

"Comme vous le savez, l'agence de la Couverture Sanitaire Universelle s'est engagée à faciliter l'accès aux soins des populations surtout du secteur informel et du monde rural. C'est dans ce cadre que nous sommes là pour vraiment nouer ce partenariat fécond afin de faciliter l'accès aux soins de ces groupes", a-t-elle ajouté.
 

100 bénéficiaires dans 15 jours

 

La cheffe de service a précisé que "nous avons reçu le chèque qui va permettre l'enrôlement de 100 personnes et ces bénéficiaires vont à leur tour identifier des membres de leur famille qui seront enrôlés également dans la Couverture Sanitaire Universelle. L'enrôlement est prévu dans 15 jours".
 

"C'est un processus, on va procéder à l'enrôlement administratif, traiter les bases et vraiment produire les cartes et remettre aux bénéficiaires pour qu'ils puissent vraiment commencer à se faire soigner au niveau des structures sanitaires mais également au niveau des pharmacies qui sont conventionnées avec la Couverture Sanitaire Universelle", a-t-elle expliqué.
 

La protection sociale, un maillon essentiel

 

Yaram Fall, présidente des femmes transformatrices du GIE Bokk Khol Diamabaru Siine, a souligné l'importance de ce partenariat pour les femmes du secteur de la pêche.
 

"On s'est réunis aujourd'hui pour signer une convention, un partenariat entre la Couverture Sanitaire Universelle et le GIE des femmes transformatrices parce que dans l'élan du processus de la révision de la loi d'orientation, il y a un volet très important qu'on appelle la protection sociale", a-t-elle déclaré.
 

"Assurer et renforcer la protection sociale des femmes vivant dans le secteur de la pêche est un maillon essentiel non seulement pour renforcer leur capacité de production parce qu'en matière de santé, quand on n'a pas cet aspect-là, on ne peut pas travailler régulièrement. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de renforcer la santé des femmes dans le secteur de la pêche et plus particulièrement des femmes transformatrices", a-t-elle expliqué.
 

Un élargissement progressif prévu

 

"C'est pris en charge par le GIE parce qu'on a identifié les femmes les plus vulnérables pour les assister dans la prise en charge en matière de santé", a précisé Yaram Fall.
 

La présidente du GIE a annoncé une extension progressive du programme. "On compte élargir au sein de la famille d'abord parce que la majorité des femmes ici présentes ce sont des chefs de ménage. On va élargir au sein de la famille et ensuite penser aux autres activités qui sont dans le secteur de la pêche et au-delà même dans le secteur primaire comme l'élevage, l'agriculture, la foresterie, la transformation occupée en majorité par les femmes", a-t-elle indiqué.
 

"S'enrôler c'est bien mais aussi faire de telles sortes que la diffusion, la propagation vraiment pour que tous les membres de la famille puissent s'enrôler à la Couverture Sanitaire Universelle", a conclu la présidente du GIE.
 

Ce partenariat illustre l'engagement de la CSU en faveur de l'inclusion sociale et de l'accès équitable aux soins pour les populations du secteur informel, notamment les femmes qui constituent l'épine dorsale de l'économie de la pêche à Saint-Louis.
 


