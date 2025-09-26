Fièvre de la Vallée du Rift : après 4 décès à Saint-Louis, un plan d’action régional déclenché

Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassane Sall, a présidé jeudi une réunion avec les acteurs de la santé et de l’élevage pour définir une stratégie face à l’épidémie de fièvre de la Vallée du Rift, qui a déjà causé 4 décès sur 7 cas confirmés dans la région.



« Face à cette situation, il nous semblait nécessaire de réunir l’ensemble des acteurs, notamment les techniciens du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, ceux du ministère de l’Élevage, mais aussi les acteurs communautaires et administratifs », a expliqué le gouverneur, qui insiste sur la nécessité de « maîtriser l’épidémie et éviter sa propagation ».



Parmi les mesures envisagées figurent la prévention, le traitement, la sensibilisation, la communication et des opérations de pulvérisation à grande échelle, qui s’étendront au-delà du département de Saint-Louis, notamment vers des zones proches de Louga, où un des cas mortels a été recensé.



Le gouverneur a également évoqué la mise en place d’un Centre de traitement des épidémies (CTE) pour la prise en charge rapide des patients, ainsi que la création d’un fichier régional sur la maladie.



« Nous ne voudrions pas commencer l’année scolaire avec cette épidémie entre nos mains », a-t-il averti, appelant à l’engagement communautaire et à la mobilisation de tous les acteurs pour éradiquer la maladie avant la rentrée des classes et l’ouverture de l’université.



