Drame aux ICS : Décès d’Ahmed Sène après une chute dans un bassin d’acide

Un nouvel accident de travail à issue fatale a frappé le site des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), où Ahmed Sène, un employé journalier, est décédé dimanche à l’hôpital Fann de Dakar des suites de ses blessures.







Le drame, survenu le mardi 2 juin 2026, s'est produit alors que le jeune ouvrier participait à une opération technique de transfert d’acide. Selon les informations rapportées par le journal Libération, le travailleur a perdu l’équilibre à la suite d’un faux mouvement alors qu'il manipulait un tuyau d'acheminement, avant de basculer directement dans un bassin d’acide. Évacué d'urgence vers les services de soins intensifs à Dakar en raison de la gravité extrême de ses brûlures chimiques, il a finalement succombé le 7 juin.





Ce nouveau décès en milieu professionnel intervient dans un climat social déjà lourd au sein de l'entreprise. Le quotidien révèle qu'un autre accident grave s’était produit récemment sur les installations industrielles de la compagnie, causant de graves blessures à plusieurs autres journaliers en raison de défaillances techniques majeures sur une machine.



Devant cette récurrence inquiétante d'incidents critiques, les syndicats et les organisations de défense des droits des travailleurs exigent l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire approfondie pour situer les responsabilités et auditer les protocoles de sécurité et de prévention en vigueur sur le site.





MS/NI







