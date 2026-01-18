Finale Maroc-Sénégal : les parents d'Ibrahim Mbaye racontent leur fierté

Pour Ibrahim Mbaye, la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc dimanche soir (20h00 GMT) aura une saveur toute particulière. Né d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, le jeune attaquant du PSG disputera ce match dans le pays natal de sa maman. Auprès de RMC Sport, ses parents ont exprimé leur immense fierté.
« C'est la finale rêvée : le Sénégal et le Maroc sont les deux nations d'Ibrahim », confie Yasmine, la mère du prodige de 17 ans, à la veille du rendez-vous. « Il y a de la fierté dans le fait de le voir jouer dans le pays de sa mère et de représenter le pays de son père. C'est extra pour tout le monde ! »
« Notre pays, c'est le Séné-Maroc »
Abdoulaye, le père du « Titi » parisien, partage cette émotion. « Son sang est représenté par ces deux nations. C'est extraordinaire pour nous », témoigne-t-il auprès de RMC Sport. Et d'ajouter avec le sourire : « C'est la finale rêvée pour la famille, notre pays c'est le Séné-Maroc. Mais je préfère que ce soit le Sénégal qui gagne. »
Dans la famille Mbaye, pas de chamailleries entre les deux camps. « On ne se chambre pas du tout, on est tous pour le Sénégal ! », assure Yasmine, admirative de la maturité de son fils.
Une ascension fulgurante
Il y a deux mois à peine, le 15 novembre, Ibrahim Mbaye découvrait la sélection sénégalaise lors d'un prestigieux match amical face au Brésil. Depuis, le natif de Trappes (Yvelines) a enchaîné les apparitions remarquées sous les ordres de Pape Thiaw, inscrivant même son premier but en huitièmes de finale contre le Soudan (3-1).
« Ils l'ont accueilli comme un frère au Sénégal », raconte son père. « C'est un garçon affectueux, quand on lui donne de l'amour, il l'accepte toujours. Au niveau footballistique, il a toujours été mature dans le jeu. C'est énorme pour un jeune de son âge. »
À six jours de ses 18 ans – il les fêtera le 24 janvier –, Ibrahim Mbaye peut s'offrir dimanche le plus beau des cadeaux : une deuxième étoile africaine avec les Lions de la Téranga, dans le stade où sa mère a grandi en supportant les Lions de l'Atlas.
