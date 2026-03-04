La Brigade de Recherches de Saly frappe fort : 61 képas de Kush saisis

Le Commissariat Urbain de Saly a démantelé deux réseaux de trafic de stupéfiants lors d'opérations distinctes menées par sa Brigade de Recherches (BR).



La première intervention, initialement déclenchée pour une affaire de vol de téléphone, a conduit les agents dans un domicile près du croisement Saly.



Sur place, ils ont surpris deux individus en plein flagrant délit de consommation et ont saisi 61 képas de « Kush », une drogue de synthèse réputée pour sa dangerosité extrême et ses effets dévastateurs sur la santé mentale.





La seconde opération a permis l'interception d'un convoyeur au niveau du croisement Saly alors qu'il s'apprêtait à rallier Kayar en transport en commun.



La filature nocturne menée par les éléments de la BR a porté ses fruits lorsque la fouille de son sac à dos a révélé deux blocs de chanvre indien pour un poids total de 2 kg.



Malgré leurs dénégations lors des interrogatoires, les éléments matériels ont permis le déferrement des suspects devant le parquet.





MS/NDARINFO



