L'Espagne dément tout soutien militaire aux USA contre l'Iran

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a catégoriquement démenti mercredi tout changement de position de son gouvernement concernant le soutien aux opérations militaires américaines contre l'Iran. Cette mise au point intervient en réponse directe aux déclarations de la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, qui affirmait peu avant que l'Espagne avait désormais accepté de coopérer avec l'armée américaine.





Intervenant sur les ondes de la radio Cadena Ser, le chef de la diplomatie espagnole a martelé que la politique de Madrid sur le conflit au Moyen-Orient, les bombardements en Iran et l'utilisation des bases militaires sur le sol espagnol restait inchangée. « La position n'a pas bougé d'un iota », a-t-il précisé, réfutant ainsi toute annonce de ralliement aux frappes lancées par Washington et ses alliés depuis le 28 février dernier.





