Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saisie de drogue à Karang : 49 kg de chanvre indien interceptés par l'OCRTIS

Mercredi 4 Mars 2026

Saisie de drogue à Karang : 49 kg de chanvre indien interceptés par l'OCRTIS

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick, rattachée à l'OCRTIS, a porté un coup dur au trafic transfrontalier en saisissant 49 kilogrammes de chanvre indien le 2 mars 2026.


L'opération s'est déroulée dans la forêt de Karang-Ba, suite à un renseignement opérationnel signalant un groupe de convoyeurs empruntant des pistes clandestines depuis un pays voisin. Un dispositif de surveillance stratégique a permis d'intercepter quatre individus en plein transport de marchandises illicites.
 

Bien que trois membres de la bande aient réussi à prendre la fuite en abandonnant leurs colis dans la précipitation, les agents ont interpellé l'un des convoyeurs sur les lieux. Outre la drogue, les enquêteurs ont saisi une machette et un téléphone portable appartenant aux trafiquants. Lors de son interrogatoire, le suspect placé en garde à vue a avoué avoir été recruté pour transporter un sac de 9 kg contre une rémunération de 5 000 FCFA par kilogramme. Les investigations se poursuivent activement pour identifier et appréhender les acolytes en fuite.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.