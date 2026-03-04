Saisie de drogue à Karang : 49 kg de chanvre indien interceptés par l'OCRTIS

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick, rattachée à l'OCRTIS, a porté un coup dur au trafic transfrontalier en saisissant 49 kilogrammes de chanvre indien le 2 mars 2026.





L'opération s'est déroulée dans la forêt de Karang-Ba, suite à un renseignement opérationnel signalant un groupe de convoyeurs empruntant des pistes clandestines depuis un pays voisin. Un dispositif de surveillance stratégique a permis d'intercepter quatre individus en plein transport de marchandises illicites.





Bien que trois membres de la bande aient réussi à prendre la fuite en abandonnant leurs colis dans la précipitation, les agents ont interpellé l'un des convoyeurs sur les lieux. Outre la drogue, les enquêteurs ont saisi une machette et un téléphone portable appartenant aux trafiquants. Lors de son interrogatoire, le suspect placé en garde à vue a avoué avoir été recruté pour transporter un sac de 9 kg contre une rémunération de 5 000 FCFA par kilogramme. Les investigations se poursuivent activement pour identifier et appréhender les acolytes en fuite.





MS/NDARINFO



