Dakar : Hommage unanime à l'Ayatollah Khamenei à l'ambassade d'Iran

L'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar est devenue, ce mercredi, le point de ralliement d'une foule diversifiée venue rendre un dernier hommage à l'Ayatollah Ali Hosseini Khamenei. Cinq jours après l'assassinat du Guide suprême lors d'attaques menées par Israël et les États-Unis, diplomates, leaders d'opinion, figures religieuses et anonymes se succèdent dans les locaux de Fann Résidence pour signer le livre de condoléances.



Dans une atmosphère de recueillement marquée par le noir de rigueur, l'enceinte diplomatique affiche les portraits du défunt ainsi que les images des victimes civiles, notamment les jeunes filles tuées lors du bombardement d'une école à Minab.





De nombreuses personnalités sénégalaises et internationales ont tenu à marquer leur solidarité face à ce que Dalal El Ali, de la Coalition pour la cause palestinienne, qualifie d'« injustice intolérable ». Entre les appels à l'unité de l'imam Cheikh Abdourahmane Ba de Damas et les témoignages de compassion de l'ambassadrice du Niger, Moha Mariama Alassan, le message reste le même : une condamnation ferme d'une violation du droit international.



Les représentants de la communauté Layenne et du milieu de la recherche ont également salué la mémoire d'une figure marquante du monde musulman, érigeant ce geste diplomatique en symbole de fraternité entre les peuples dans un contexte géopolitique explosif.





APS/NDARINFO



