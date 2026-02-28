De Saint-Louis à Saly : Le cambrioleur se perd dans la résidence après son forfait

Un commerçant de 30 ans, venu spécialement de Saint-Louis pour commettre un forfait à Mbour, sera fixé sur son sort le 3 mars prochain par le Tribunal de grande instance. L’individu a été arrêté après avoir cambriolé une villa luxueuse située dans la résidence « Tennis » à Saly Portudal, profitant de l’absence momentanée du vigile.



Équipé d'outils sophistiqués, le cambrioleur s'est introduit chez un couple de ressortissants français pour dérober un butin composé de bijoux en or, en argent et de divers objets de grande valeur.



Alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux, le malfaiteur a été trahi par un manque total de sens de l’orientation, s'égarant dans les allées de la résidence. C'est à ce moment qu'il a été repéré par le gardien à son retour de poste.





Après une brève course-poursuite, l'homme a été maîtrisé par le personnel de sécurité. Devant les magistrats, le prévenu a avoué avoir prémédité son voyage depuis la vieille ville pour opérer dans la station balnéaire, invoquant des difficultés économiques.



Des justifications qui n'ont pas ému le procureur, lequel a requis une application stricte de la loi pour vol avec effraction et préméditation.



MS/NDARINFO



