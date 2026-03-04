Diplomatie : Papa Mada Ndour nommé au Secrétariat permanent sénégalo-gambien

Papa Mada Ndour, chancelier des Affaires étrangères, a été nommé ambassadeur et secrétaire exécutif du Secrétariat permanent sénégalo-gambien lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars 2026. Ce cadre de Pastef-Les patriotes, qui a précédemment occupé les fonctions de ministre et de chef de cabinet du président de la République entre avril 2024 et février 2025, succède à El Hadji Ibou Boye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.





Le Secrétariat permanent sénégalo-gambien constitue l'organe moteur de la coopération interétatique entre Dakar et Banjul, visant l'harmonisation des politiques et l'intégration multisectorielle.



Cette institution traduit la volonté des deux nations voisines de renforcer leurs liens historiques, culturels et économiques profonds. La nomination de M. Ndour à ce poste stratégique souligne l'importance accordée par le gouvernement sénégalais à la consolidation de cet axe diplomatique majeur basé sur un fonds commun de valeurs partagées.





MS/NDARINFO



