Finances publiques : 380 millions d'euros versés par la BCEAO pour le Sénégal

Le soulagement est général dans les milieux financiers. Le Sénégal a évité le spectre d'un défaut de paiement en honorant, ce jeudi 12 mars 2026, ses lourdes échéances liées aux eurobonds.



Selon les informations rapportées par Bloomberg, l'État a réglé les intérêts et le principal de ses obligations étrangères avant la date butoir de ce vendredi, préservant ainsi la signature et la crédibilité du pays sur les marchés internationaux.



Le dénouement s'est concrétisé par le transfert, via la BCEAO, de 380 millions d'euros (environ 438 millions de dollars) destinés aux détenteurs d'obligations à échéance 2028. Un versement complémentaire de 33 millions de dollars a également été effectué pour les titres arrivant à échéance en 2048. Pour les autorités sénégalaises, ce dossier crucial du 13 mars est désormais officiellement « clos », plusieurs investisseurs ayant déjà confirmé avoir reçu notification des paiements.





MS/NDARINFO



