Fiscalité Sénégal : les recettes bondissent à 2 915 milliards de FCFA en 2025

Cette progression de 12% est largement supérieure au taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB), estimé à 7,8%, selon un document de l'administration fiscale. La performance illustre la capacité de la DGID à accroître durablement les recettes de l'État dans un contexte économique marqué par des besoins croissants de financement du développement.





En 2025, la DGID a contribué à hauteur de 65% des recettes totales de l'État, un niveau inédit confirmant son rôle de pilier des finances publiques sénégalaises. Cette contribution record témoigne de l'efficacité renforcée de l'administration fiscale dans la mobilisation des ressources domestiques.





Dans le détail, les impôts directs ont progressé de 123 milliards de francs CFA (+9,6%), tandis que les impôts indirects ont connu une évolution plus soutenue avec une augmentation de 184,2 milliards de francs CFA (+14,5%). L'impôt sur les sociétés et les impôts sur les revenus ont enregistré une progression de 8%, tandis que la TVA intérieure a bondi de 20%.





Les recettes domaniales ont affiché une hausse remarquable de 68,1%, traduisant une meilleure valorisation du patrimoine foncier de l'État. Parallèlement, les remboursements d'impôts aux entreprises ont atteint 89,8 milliards de francs CFA, en hausse de 5,5%, illustrant la volonté de concilier performance budgétaire et soutien à l'activité économique.





La DGID explique ces résultats par "une politique fiscale volontariste, clairement définie par les plus hautes autorités de l'État, faisant du civisme fiscal un axe majeur de la citoyenneté économique".





Pour 2026, les perspectives demeurent favorables selon l'administration fiscale. Cet optimisme repose sur la poursuite du Plan de redressement économique et social (PRES), la réforme du Code général des Impôts, l'élargissement de l'assiette fiscale et la digitalisation intégrale des procédures fiscales. Quelque 8 000 actes de morcellement et 12 024 certificats d'identification cadastrale ont déjà été délivrés, des actions qui devraient maintenir la dynamique de performance.





