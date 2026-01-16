Connectez-vous
Les Lions rejoignent Rabat en train à grande vitesse pour la finale de la CAN

Vendredi 16 Janvier 2026

Les Lions rejoignent Rabat en train à grande vitesse pour la finale de la CAN

L'équipe nationale du Sénégal quittera vendredi Tanger pour rejoindre Rabat, à environ 340 kilomètres, où se disputera dimanche la finale de la Coupe d'Afrique des nations face au Maroc.
 

Après avoir passé l'intégralité de la compétition dans le nord du royaume chérifien, les Lions de la Téranga achèveront leur préparation dans la capitale marocaine pour aborder la finale dans les meilleures conditions. Depuis le début de la CAN 2025, Tanger a été le théâtre du parcours des champions d'Afrique, qui ont terminé leaders de leur groupe avant d'éliminer l'Égypte en demi-finale (1-0).
 

Pour ce déplacement stratégique à quarante-huit heures du choc décisif, le staff technique de Pape Thiaw a opté pour le train commercial plutôt que le bus traditionnel. Cette décision vise à préserver la fraîcheur physique des joueurs et éviter toute fatigue inutile.
 

Le départ est programmé pour vendredi après-midi, après la prière de vendredi. Les joueurs emprunteront le train à grande vitesse Al Boraq, qui relie Tanger à Rabat en environ 1h20 à 1h40, contre près de 3h50 sur les trains classiques.
 

Ce choix du TGV marocain offre plusieurs avantages : confort supérieur pour les joueurs, gain de temps considérable, et ponctualité garantie, éliminant tout risque de retard lié à la circulation routière. Le train Al Boraq, premier TGV africain inauguré en 2018, peut atteindre une vitesse de 320 km/h.
 

L'arrivée à Rabat permettra aux Lions de découvrir le stade où se jouera leur destin dimanche et de finaliser les derniers réglages tactiques. Cette stratégie de déplacement tardif, privilégiant le confort et la récupération, s'inscrit dans une approche moderne de la préparation des compétitions de haut niveau.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

