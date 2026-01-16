Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Omar Sy et Jamel Debbouze : duel d'amis dimanche en finale ?

Vendredi 16 Janvier 2026

Omar Sy et Jamel Debbouze : duel d'amis dimanche en finale ?

L'acteur français Omar Sy a assisté mercredi soir à la victoire du Sénégal contre l'Égypte (1-0) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations avant de se rendre dans le vestiaire des Lions de la Téranga pour les féliciter en vue de la finale prévue dimanche à Rabat.

"Merci les gars", a lancé la star de la série Netflix "Lupin" en entrant dans le vestiaire de l'équipe sénégalaise, selon une vidéo diffusée par la Fédération sénégalaise de football. Les images montrent l'acteur très volubile, applaudissant chaleureusement les membres du groupe de Pape Thiaw et échangeant quelques accolades avec les joueurs, dont Iliman Ndiaye.
 

Grand amateur de football, ami de Thierry Henry et fan de l'Olympique de Marseille, Omar Sy a fait le voyage jusqu'à Tanger pour soutenir le Sénégal lors de cette demi-finale remportée grâce à un but de Sadio Mané à la 80ème minute. L'acteur s'est rendu au stade aux côtés de personnalités du football dont l'ancien international français Bafétimbi Gomis et les légendes sénégalaises El Hadji Diouf, Mamadou Niang et Khalilou Fadiga.
 

Ce déplacement témoigne de l'attachement du comédien français à l'équipe nationale sénégalaise, qu'il soutient régulièrement lors des grandes compétitions africaines. Sa présence dans le vestiaire après la qualification pour une troisième finale lors des quatre dernières éditions de la CAN a visiblement été appréciée par les joueurs.
 

Si Omar Sy n'a pas confirmé sa présence pour la grande finale qui opposera dimanche le Sénégal au Maroc au stade du Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h), il ne serait pas étonnant de le retrouver dans les tribunes pour ce choc décisif.
 

Cette fois, l'acteur pourrait y croiser son ami d'enfance Jamel Debbouze, humoriste d'origine marocaine qui a assisté au match d'ouverture de la CAN avec son fils et n'a cessé d'encourager les Lions de l'Atlas pendant leur parcours. Les deux hommes, proches depuis plusieurs décennies du côté de Trappes en région parisienne, pourraient se livrer à quelques chambrages amicaux lors de ce Sénégal-Maroc, devenant rivaux d'un soir pour cette finale continentale qui promet d'être électrique entre les champions d'Afrique en titre et le pays hôte.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

Omar Sy et Jamel Debbouze : duel d'amis dimanche en finale ?

Omar Sy et Jamel Debbouze : duel d'amis dimanche en finale ?
L'acteur français Omar Sy a assisté mercredi soir à la victoire du Sénégal contre l'Égypte (1-0) en...

Les Lions rejoignent Rabat en train à grande vitesse pour la finale de la CAN

Les Lions rejoignent Rabat en train à grande vitesse pour la finale de la CAN
L'équipe nationale du Sénégal quittera vendredi Tanger pour rejoindre Rabat, à environ 340...

Finale CAN 2025 : Amara Traoré livre les clés tactiques pour battre le Maroc

Finale CAN 2025 : Amara Traoré livre les clés tactiques pour battre le Maroc
À deux jours de la finale de la Coupe d'Afrique des nations opposant le Sénégal au Maroc, l'ancien...

Sadio Mané rejoint un cercle restreint avec 11 buts en CAN et devient meilleur passeur de l'histoire

Sadio Mané rejoint un cercle restreint avec 11 buts en CAN et devient meilleur passeur de l'histoire
Sadio Mané a inscrit mercredi soir le but décisif qui a qualifié le Sénégal pour la finale de la...

Mercato : Krépin Diatta courtisé par Beşiktaş, Trabzonspor et clubs anglais

Mercato : Krépin Diatta courtisé par Beşiktaş, Trabzonspor et clubs anglais
Krépin Diatta, international sénégalais de 26 ans évoluant à l'AS Monaco, se retrouve au cœur...
LES PLUS LUS

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

12/01/2026

9 janvier 2013-2026: le souvenir d'Ousmane Masseck Ndiaye demeure vivace

09/01/2026
SERVICES