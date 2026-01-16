Omar Sy et Jamel Debbouze : duel d'amis dimanche en finale ?

Cette fois, l'acteur pourrait y croiser son ami d'enfance Jamel Debbouze, humoriste d'origine marocaine qui a assisté au match d'ouverture de la CAN avec son fils et n'a cessé d'encourager les Lions de l'Atlas pendant leur parcours. Les deux hommes, proches depuis plusieurs décennies du côté de Trappes en région parisienne, pourraient se livrer à quelques chambrages amicaux lors de ce Sénégal-Maroc, devenant rivaux d'un soir pour cette finale continentale qui promet d'être électrique entre les champions d'Afrique en titre et le pays hôte.



