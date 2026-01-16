Omar Sy et Jamel Debbouze : duel d'amis dimanche en finale ?

L'acteur français Omar Sy a assisté mercredi soir à la victoire du Sénégal contre l'Égypte (1-0) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations avant de se rendre dans le vestiaire des Lions de la Téranga pour les féliciter en vue de la finale prévue dimanche à Rabat.
"Merci les gars", a lancé la star de la série Netflix "Lupin" en entrant dans le vestiaire de l'équipe sénégalaise, selon une vidéo diffusée par la Fédération sénégalaise de football. Les images montrent l'acteur très volubile, applaudissant chaleureusement les membres du groupe de Pape Thiaw et échangeant quelques accolades avec les joueurs, dont Iliman Ndiaye.
Grand amateur de football, ami de Thierry Henry et fan de l'Olympique de Marseille, Omar Sy a fait le voyage jusqu'à Tanger pour soutenir le Sénégal lors de cette demi-finale remportée grâce à un but de Sadio Mané à la 80ème minute. L'acteur s'est rendu au stade aux côtés de personnalités du football dont l'ancien international français Bafétimbi Gomis et les légendes sénégalaises El Hadji Diouf, Mamadou Niang et Khalilou Fadiga.
Ce déplacement témoigne de l'attachement du comédien français à l'équipe nationale sénégalaise, qu'il soutient régulièrement lors des grandes compétitions africaines. Sa présence dans le vestiaire après la qualification pour une troisième finale lors des quatre dernières éditions de la CAN a visiblement été appréciée par les joueurs.
Si Omar Sy n'a pas confirmé sa présence pour la grande finale qui opposera dimanche le Sénégal au Maroc au stade du Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h), il ne serait pas étonnant de le retrouver dans les tribunes pour ce choc décisif.
Cette fois, l'acteur pourrait y croiser son ami d'enfance Jamel Debbouze, humoriste d'origine marocaine qui a assisté au match d'ouverture de la CAN avec son fils et n'a cessé d'encourager les Lions de l'Atlas pendant leur parcours. Les deux hommes, proches depuis plusieurs décennies du côté de Trappes en région parisienne, pourraient se livrer à quelques chambrages amicaux lors de ce Sénégal-Maroc, devenant rivaux d'un soir pour cette finale continentale qui promet d'être électrique entre les champions d'Afrique en titre et le pays hôte.
MS/NDARINFO