Ousmane Sonko inaugure un centre de formation professionnelle à Mbour

"L'événement qui nous réunit aujourd'hui dépasse l'ouverture d'un simple établissement de formation. Il consacre une vision partagée, une ambition commune : faire de la formation professionnelle un levier central de transformation économique, de justice territoriale et d'inclusion sociale au service de la jeunesse sénégalaise", a déclaré le chef du gouvernement lors de la cérémonie officielle dans le quartier de Falokh.
Le Premier ministre a décliné les nouvelles bases de la politique de l'emploi définie par le président de la République, désormais axée sur la formation qualifiante des jeunes. Avec ce centre ultramoderne, le Sénégal ambitionne de se doter d'un capital humain mieux formé afin de répondre aux enjeux de la souveraineté nationale et aux besoins réels du marché de l'emploi.
"La formation professionnelle vise une employabilité immédiate, une capacité d'adaptation au marché du travail et une ouverture vers l'entrepreneuriat. Elle devient ainsi un outil de souveraineté économique, au même titre que l'industrie, l'énergie et l'agriculture", a souligné Ousmane Sonko, insistant sur la nécessité de réduire la dépendance du pays et de qualifier la main-d'œuvre locale.
Le centre vise à former des jeunes qui seront non seulement dotés de compétences techniques, mais également outillés pour devenir des acteurs et ambassadeurs de l'entrepreneuriat. Cette approche répond à une exigence nationale de renforcer la compétitivité des entreprises et de bâtir une économie productive portée par les compétences locales.
Le chargé d'affaires des Émirats arabes unis au Sénégal, Mabrook Saeed Al Mansoori, a salué l'engagement des autorités sénégalaises en faveur du développement socio-économique. "Nous avons la ferme conviction que ce nouvel établissement constituera un creuset d'excellence. Il viendra renforcer le dispositif national de formation professionnelle en formant une main-d'œuvre qualifiée, compétitive et capable de répondre efficacement aux besoins du marché du travail", s'est réjoui le diplomate.
Cette inauguration, placée sous le signe de la coopération sénégalo-émiratie, témoigne de la volonté du gouvernement de faire de la formation professionnelle un pilier de la transformation nationale et de l'insertion des jeunes.
