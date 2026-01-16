Ousmane Sonko inaugure un centre de formation professionnelle à Mbour

Le Premier ministre a décliné les nouvelles bases de la politique de l'emploi définie par le président de la République, désormais axée sur la formation qualifiante des jeunes. Avec ce centre ultramoderne, le Sénégal ambitionne de se doter d'un capital humain mieux formé afin de répondre aux enjeux de la souveraineté nationale et aux besoins réels du marché de l'emploi.



