Un militaire sénégalais tué dans un accident de véhicule en Centrafrique

Un militaire sénégalais a perdu la vie et sept autres ont été blessés, dont cinq grièvement, dans un accident impliquant un véhicule du 4ème détachement sénégalais d'intervention rapide engagé au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca), a annoncé jeudi la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa).





L'accident est survenu vendredi 16 janvier 2026, à hauteur du village de Yenga, situé à 22 kilomètres de Bouar, dans le nord-ouest de la République centrafricaine, alors que le détachement effectuait une patrouille de liaison, selon le communiqué de presse de la Dirpa.





Le bilan fait état d'un militaire décédé sur le coup et de sept blessés, dont cinq dans un état grave, précise la même source, sans donner davantage de détails sur les circonstances exactes de l'incident. Les autorités militaires n'ont pas communiqué d'informations sur l'identité de la victime ni sur la nature précise de l'accident.





Le 4ème détachement sénégalais d'intervention rapide (SENQRF4/MINUSCA), fort de 180 militaires, est déployé en République centrafricaine depuis le 31 mai 2025. Il opère comme force de réaction rapide aux côtés des forces locales, notamment dans le cadre des missions de protection des populations civiles dans une région où persistent des tensions sécuritaires.





Le Sénégal figure parmi les principaux contributeurs africains aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, particulièrement en République centrafricaine où le pays déploie régulièrement des contingents militaires depuis plusieurs années. Ces forces participent aux efforts de stabilisation d'un pays confronté à des violences récurrentes et à l'insécurité.





Les autorités militaires sénégalaises assurent suivre de près la situation et réaffirment l'engagement des Forces armées sénégalaises au sein des opérations de maintien de la paix des Nations unies. Les blessés graves devraient bénéficier d'une évacuation sanitaire pour recevoir les soins appropriés.





Cet accident endeuille les Forces armées sénégalaises et rappelle les risques auxquels sont exposés les Casques bleus sénégalais dans l'accomplissement de leurs missions de maintien de la paix à travers le monde, particulièrement dans des zones instables comme la République centrafricaine.





