Lamb : Sa Thiès sanctionné d'une amende de 2,5 millions FCFA par la FSL

La Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a rendu son verdict concernant les reliquats des cachets après le choc entre Modou Lô et Sa Thiès. Le nouveau Roi des arènes, Sa Thiès, a écopé d'une amende de 2 500 000 FCFA.



Cette ponction est consécutive à l'introduction d'un surplus de bouteilles dans l'enceinte lors de sa préparation mystique, en violation du règlement en vigueur.





À l'opposé, Modou Lô, détrôné lors de ce duel, a perçu l'intégralité de son reliquat, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction. Par ailleurs, la FSL a également frappé le lutteur Doudou Sané d'une amende de 25 000 FCFA. Il lui est reproché le port d'un « nguimb » comportant des écritures coraniques, une pratique strictement interdite en raison de la connotation religieuse proscrite par le règlement de l'arène.





MS/NDARINFO



