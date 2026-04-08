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Premier League : Ismaïla Sarr sacré meilleur joueur du mois à Crystal Palace

Mercredi 8 Avril 2026 - 14:58

Premier League : Ismaïla Sarr sacré meilleur joueur du mois à Crystal Palace

L'international sénégalais Ismaïla Sarr survole l'actualité de Crystal Palace. L'ailier des Lions a été officiellement élu meilleur joueur du mois de mars par son club, une distinction qui vient couronner une période faste marquée par une influence grandissante sur le jeu des Eagles.
 

Au-delà de ce titre honorifique, Ismaïla Sarr a également raflé le prix de la meilleure réalisation du mois pour son but spectaculaire inscrit face à Tottenham le 5 mars dernier. Lors de cette rencontre de Premier League, le Sénégalais avait réalisé un doublé décisif pour la victoire (3-1).

Sa forme étincelante s'est également confirmée sur la scène européenne avec un autre doublé en Conférence League contre l'AEK Larnaca, ainsi qu'en sélection nationale où il a trouvé le chemin des filets face au Pérou au Stade de France. Des performances qui font de lui l'atout numéro un de Crystal Palace pour assurer son maintien en cette fin de saison.
 

MS/NDARINFO
 


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