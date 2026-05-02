Grand Yoff : Un chef de chantier arrêté pour le vol de matériel de plomberie

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a élucidé un vol de matériel commis au préjudice d’un employeur sur un chantier situé à Liberté 6. Le butin, composé de 69 pièces de plomberie, est estimé à une valeur totale de 1 209 000 francs CFA. Saisie d'une plainte le 15 avril 2026, la police a rapidement orienté ses soupçons vers le chef d’équipe de coffrage du site.







L'enquête a progressé grâce à des investigations numériques, notamment l'extraction de données mobiles et l'analyse de l'historique des transactions Mobile Money. Ces preuves ont révélé des échanges constants entre le suspect et un complice le jour des faits, suivis d'un virement de 75 000 FCFA dès le lendemain.





Confronté à ces éléments, le mis en cause est passé aux aveux, expliquant avoir agi pour financer les soins de santé de sa mère. Il a été placé en garde à vue pour vol au préjudice de son employeur, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver son acolyte ferrailleur.





MS/NDARINFO



