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Fraude à la nationalité : la DAF démantèle un vaste réseau de falsification d’identité

Mercredi 6 Mai 2026 - 06:07

Fraude à la nationalité : la DAF démantèle un vaste réseau de falsification d’identité

La Direction de l'automatisation des fichiers (DAF) a porté un coup fatal à une organisation criminelle spécialisée dans la cession frauduleuse de numéros d’état civil sénégalais à des ressortissants étrangers. Cette vaste mafia opérait via un registre parallèle permettant de « transformer » des citoyens guinéens en Sénégalais grâce à un système de substitution de parents.


Les investigations révèlent que plusieurs numéros d’identification appartenant à d'authentiques Sénégalais ont été illégalement attribués à des bénéficiaires du réseau pour leur permettre d’obtenir indûment la nationalité.

 

L’enquête a notamment conduit à l’arrestation du lutteur Mamadou Thiam, plus connu sous le nom de « Bébé Diène », qui a avoué être en réalité Amadou Cheikhou Diallo, de nationalité guinéenne. Grâce à ce faux acte de naissance, il a pu se faire établir une carte nationale d'identité (CNI), un passeport ainsi qu'une licence de lutte sénégalaise.


L’affaire prend une tournure politique avec la mise en cause de Hamady Diallo, dit « Nini », adjoint au maire de Wakhinane Nimzatt, ainsi que de son intermédiaire Boubacar Thiam, tous deux lourdement accablés par les premiers éléments de l'enquête.

 

MS/NDARINFO

 

 



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