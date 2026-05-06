Retour au bercail : Farba Ngom lance une vaste tournée dans le Fouta

À peine élargi de prison, le député-maire des Agnam, Farba Ngom, signe son retour sur le devant de la scène avec une tournée politique d'envergure dans le Nord du pays prévue le samedi 9 mai prochain. Le point de départ est fixé la matin à Dakar, pour une progression vers le Fouta, son fief historique. Le responsable politique qui entend reprendre contact avec sa base après son incarcération.







Le programme prévoit une caravane populaire débutant à Loumbel Lana, suivie d'une étape à Ranérou. Le point d'orgue de cette journée sera un grand rassemblement à Ourossogui, où un meeting politique devrait mobiliser les communes d'Ogo, Matam ainsi que le département de Kanel.



En marge de ces activités publiques, une visite de courtoisie est prévue chez Thierno Mamadou Lamine Ly à Doumga Ouro Alpha, avant un accueil final dans sa commune des Agnam.





MS/NDARINFO



