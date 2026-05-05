Lutte contre l'exploitation illégale : le GARSI 2 démantèle des sites d'orpaillage clandestin à Saraya

Dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les éléments du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 2 (GARSI 2) de Moussala ont frappé un grand coup ce mardi 5 mai 2026. Une opération de démantèlement de sites d'orpaillage clandestin a été menée avec succès aux abords du village de Dialodacoto, dans le département de Saraya.





Cette intervention s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles, un enjeu majeur pour la préservation de l'économie et de l'environnement dans la zone frontalière.







L'opération a permis la saisie d'un matériel logistique important utilisé par les orpailleurs illégaux pour l'extraction du minerai. Ce coup d'arrêt porté aux activités clandestines témoigne de la vigilance constante des forces de défense et de sécurité dans cette région minière.





MS/NDARINFO



