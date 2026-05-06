Thiaroye-sur-Mer : la BRS démantèle un réseau de trafic et saisit 41 kg de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) a frappé un grand coup dans la lutte contre le narcotrafic en démantelant, le 4 mai, un important réseau opérant à Thiaroye-sur-Mer. L'opération, déclenchée suite à un renseignement opérationnel, a permis l'interpellation de trois individus et la saisie de 41,600 kg de chanvre indien. La cargaison illicite avait été acheminée par voie maritime avant d'être stockée dans le domicile d'un trafiquant local.







L'intervention a débuté par une descente ciblée dans une maison suspecte, où les agents ont arrêté le destinataire principal ainsi qu'un complice. La fouille a révélé deux colis et sept « camlottes » de drogue. Les investigations se sont ensuite déplacées vers le domicile du capitaine de la pirogue, situé à proximité, menant à son arrestation. Ce dernier a avoué avoir assuré le transport de la marchandise, tandis que le principal suspect a reconnu en être le propriétaire.







En plus de la drogue, les enquêteurs ont mis la main sur trois téléphones portables, une somme de 45 000 FCFA et du matériel de conditionnement. Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic de drogue et blanchiment de capitaux, dans l'attente de leur présentation devant la justice.





MS/NDARINFO



